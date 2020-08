Volta Redonda libera acesso de idosos e crianças em shoppings e igrejas

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda liberou o acesso de idosos e crianças nos shoppings e igrejas da cidade, a partir desta sexta-feira, dia 21. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira, dia 20. O horário ficará a critério de cada estabelecimento, porém deverá ser específico para cada grupo em questão.

De acordo com decretos, as normas de segurança, como distanciamento social, uso da máscara e higienização, além da capacidade máxima de 30% de ocupação nesses espaços, continuam valendo e sendo obrigatórias.

Com duração de 30 dias, a flexibilização visa igualar o funcionamento dos shoppings e igrejas à operação do comércio, que atualmente já conta com horário exclusivo para atendimento ao público do grupo de risco.



Esses 30 dias servirão para avaliar as novas medidas e a previsão é que, a partir do dia 21 de setembro, se os índices restritivos e de atendimento da rede estiverem dentro dos limites, os estabelecimentos e templos religiosos não deverão ter mais horários específicos, e todos os públicos poderão frequentar, obedecendo às regras de segurança.



A prefeitura também informou que no mês de setembro, o Hospital de Campanha, montado do estádio Raulino de Oliveira será desmobilizado. Já que segundo os dados, a rede de saúde da cidade tem condições de manter o atendimento para população.

Os dados sobre o novo coronavírus no município também foram atualizados pela prefeitura. Agora são 4.689 casos confirmados e 16.043 notificados como suspeitos da covid-19.



Mais 3 mortes foram registradas por conta do novo coronavírus e cidade tem 167 óbitos devido a doença. As últimas vítimas são dois homens de 75 e 92 anos e um mulher de 79 anos. Os curados da doença são 4.085 e 7.718 exames deram negativo.

Os eixos de monitoramento que condicionam a flexibilização seguem assim: 1,4% dos casos suspeitos, ocupação de 12% dos leitos do Hospital de Campanha e 21% dos leitos de UTI da rede municipal.