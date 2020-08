Ação conjunta apreende galos de rinha no bairro Santo Agostinho em Volta Redonda

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 21, uma ação conjunta entre Polícia Militar e Guarda Municipal apreendeu 14 galos de rinha no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Os animais estavam em situação de maus tratos e foram achados durante uma ação da Polícia Militar no bairro.

De acordo com as informações do sargento Rosemir, da Polícia Militar, os animais foram encontrados quando a equipe verificava uma suspeita de tráfico de drogas.

“Recebemos uma denúncia sobre tráfico de drogas, falando sobre uma aglomeração de homens, e, quando viemos checar, encontramos os animais. Logo em seguida, entramos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente”, contou.

Ação em Volta Redonda apreende galos de rinha no bairro Santo Agostinho - Evandro Freitas

O secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Convençal, explicou que no local foi configurado o crime de maus tratos e que havia muitos indícios de rinhas de galos. Segundo a SMMA, muitos animais estavam mutilados e com os olhos furados. Eles serão acompanhados por veterinários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“Não foi encontrado nenhum responsável pela rinha no local. Nós vamos buscar a recuperação dos animais que estão muito machucados”, disse o secretário.

Segundo o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605), praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos prevê pena de detenção de três meses a um ano, além de multa. A pena ainda pode ser aumentada de um sexto a um terço, se ocorrer a morte do animal.