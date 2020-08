Avenida Amaral Peixoto passa por sanitização em Volta Redonda

Volta Redonda - O serviço de sanitização foi realizado na noite de quinta-feira, dia 20, na Avenida Amaral Peixoto, um dos principais centros comerciais de Volta Redonda. A ação acontece periodicamente em todo o município como forma de prevenção e combate à covid-19. Também passaram por sanitização o Hospital do Idoso, a UPA Santo Agostinho e a UBS do bairro Volta Grande.

De acordo com a equipe, o serviço foi realizado a noite por conta do horário comercial e fluxo de pessoas nas ruas. Semanalmente, são realizadas uma média de 80 sanitizações na cidade. O serviço envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus.

Serviço de sanitização em Volta Redonda - Gabriel Borges

Os hospitais, Centros de Triagem de covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente.