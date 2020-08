Unidades de saúde passam por sanitização contra à covid-19 em Volta Redonda

Volta Redonda - A sanitização dos espaços públicos e locais de maior circulação de pessoas é uma das principais medidas de combate à covid-19 adotadas na cidade de Volta Redonda desde o início da pandemia, em março. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), o serviço é realizado todos os dias em locais diversos.

Na quarta-feira, dia 26, foram sanitizados o Terminal Rodoviário do bairro Ponte Alta; o Hospital de Campanha, que funciona no Estádio Raulino de Oliveira; o Hospital Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado); e a Unidade Básica de Saúde da 249, um dos Centros de Triagem para atendimento de casos suspeitos da covid-19 em Volta Redonda.

De acordo com SMI, a ação de sanitização prioriza as unidades de saúde; os centros comerciais, principalmente nas proximidades de agências bancárias, casas lotéricas, farmácias, supermercados e pontos de ônibus; e outros locais de grande circulação de pessoas.

A ação já aconteceu também no pavilhão da Ilha São João e locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, Palácio 17 de Julho, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar, sede do Conselho Tutelar e Posto de Vistoria do Detran, no bairro São Luiz.

O serviço envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus.