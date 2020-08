"Volta Redonda precisa voltar a ser a alavanca do desenvolvimento da nossa região", diz pré-candidata, Cida Diogo

Volta Redonda - A série de lives promovida pelo jornal O DIA com os pré-candidatos à prefeitura de Volta Redonda recebeu nesta quinta-feira, dia 27, Cida Diogo do PT. Entre os temas bordados na entrevista, a pré-candidata falou sobre saúde, educação, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. Comandaram a conversa, o colunista político do O DIA, Sidney Rezende e a repórter Denise Azevedo.



A pré-candidata pelo PT, Cida Diogo que estava afastada do cenário político nos últimos anos, durante a entrevista declarou que decidiu confirmar sua pré-candidatura depois de perceber que Volta Redonda nos últimos anos perdeu muita da sua importância, da capacidade de resolver as questões, e de melhorar a vida das pessoas.

"Eu refleti muito e gostaria de ver Volta Redonda novamente liderando o processo de desenvolvimento de todo o Sul Fluminense como já foi no passado, garantindo melhores dias para seus filhos e filhas. E é isso que eu quero fazer nessa discussão nesse processo eleitoral desse ano. Nós temos propostas concretas para mudar a vida dessas pessoas , para mudar a vida da cidade e inclusive influenciar no processo de crescimento e desenvolvimento de todo o Sul Fluminense. Quero mostrar para as pessoas que de repente pela primeira vez elegendo uma mulher prefeita de volta redonda nos vamos dar esse salto de qualidade e fazer nossa cidade voltar a ser essa liderança na economia e na política”, disse.

Segundo a pré-candidata, ela quer provocar as lideranças políticas, empresariais, trabalhadores na elaboração de um grande projeto de desenvolvimento para Volta Redonda e toda a região.



“Volta Redonda tem que voltar a ser a alavanca do desenvolvimento da nossa região. Nos precisamos fazer com que o conjunto de liderança na nossa cidade se juntem. Eu quero ser o elemento aglutinador dessas forças políticas, seja de direita, de esquerda, nos queremos sentar com todo mundo e pensar que cidade nós queremos. Eu quero ser esse elemento aglutinador. O que a gente precisa conversar com a CSN, com o sindicato, com os trabalhadores, com os empresários", falou.

Cida Diogo, também afirmou que pretende promover conferências municipais com vários setores, como : saúde, educação, deficiente, idosos e da cultura.

“Nós queremos provocar a cidade a pensar conosco o futuro de Volta Redonda. Nós queremos ao longo do primeiro semestre realizar conferências temáticas e depois uma grande assembléia com as representações tiradas dessas conferências para que a gente consiga discutir o orçamento participativo”, esclareceu.



Quando questionada sobre a área da saúde, Cida Diogo que é médica e também já foi secretária municipal de Saúde de Volta Redonda, entre os anos de 1993 e 1997, relembrou que quando esteve na secretaria faltava tudo até mesmo material básico, mas que conseguiu resgatar a qualidade da assistência saúde, transformar Volta Redonda em referência de saúde para o Estado e para o país, com alguns programas sendo premiados pelo Ministério de Saúde. Ela afirmou que hoje o setor novamente sofre com falta de estrutura.

“Primeiro vamos resgatar essa qualidade. Garantindo que as pessoas tenham a eficiência do serviço de saúde, tenham condição de serem atendidas no tempo e na hora. Que a estratégia do programa saúda da família seja implantado em 100 por cento das nossas unidades de saúde”, falou.

Ainda sobre saúde, Cida Diogo destacou que irá rever a questão das Organizações Sociais que não são a solução para resolver o problema da saúde.

“Nós temos alternativas que não precisam utilizar a terceirização do serviço através das Organizações Sociais. Nós podemos avançar em Volta Redonda como eu fiz lá atrás. Criei na minha época como secretária, o fundo municipal de saúde. Agora vamos criar a fundação municipal de saúde. Pessoa jurídica com capacidade de contratação de pessoal, explicou.

Sobre educação, a pré-candidata falou que vai lutar para que 100% das crianças tenham vagas nas creches e também tem um projeto intitulado Bairro Escola, onde todas as ações seriam concentradas nos bairros, e com isso iria incentivar também o ensino em horário integral.

Outra questão apontada durante a entrevista foi em relação ao transporte público e também mobilidade urbana. Segundo Cida Diogo, que citou Maricá como exemplo, existe o projeto para implantação de uma empresa municipal de transporte.

“Vamos gradativamente avançar na perspectiva de garantira da tarifa zero. Vamos rever a licitação, rever a tarifa e vamos avançar muito e estimular muito as pessoas a utilizarem o transporte através das bicicletas. Vamos implantar as nossas ciclovias e também implantar sistema de aluguel de bicicletas na cidade,” falou.