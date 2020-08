Atendimento retorna de forma integral nas repartições públicas de Volta Redonda

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda divulgou um decreto assinado nesta quarta-feira, dia 26, que autoriza o retorno do atendimento ao público de forma integral nas repartições públicas. O decreto também autoriza o retorno dos servidores do grupo de risco as suas atividades laborais na prefeitura.

De acordo com a prefeitura, a retomada é baseada na diminuição da ocupação de leitos hospitalares exclusivos para a covid-19 e o novo protocolo de tratamento para casos iniciais, com o medicamento Nitazoxinada. 229 pacientes que realizaram tratamento com o medicamento, no início dos sintomas, não precisaram de internação.

Porém, ficará a cargo da chefia de cada setor a elaboração de uma escala de trabalho para que não haja aglomeração nos setores, desde que não atrapalhe na eficiência do Serviço Público oferecido pela prefeitura. Todas as medidas de segurança sanitária estabelecidas nos decretos municipais para prevenir a propagação do novo coronavírus devem ser seguidas para manter a segurança de todos.

Segundo o secretário municipal de Administração, Carlos Roberto Baía, a circulação do vírus já está mais controlada na cidade e destacou a necessidade de que os servidores retornem para suas atividades presenciais.

“Depois que passou o período de grande contaminação na cidade, agora precisamos que os servidores que estavam afastados retornem para voltar a dar maior eficiência ao serviço público”, disse o secretário.

Carlos Roberto Baía ressaltou que a cidade tem um protocolo de tratamento precoce da covid-19.

“Faremos palestras em todos os setores para conscientização dos servidores sobre esse novo tratamento. É importante lembrar que o município tem esse protocolo de atendimento voltado para o grupo de risco. Até o terceiro dia de sintomas a pessoa deve procurar uma unidade de saúde para que seja avaliado e, se preciso receitado o medicamento”, reforçou o secretário.