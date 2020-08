Volta Redonda - Coibir aglomerações, garantir o uso da máscara e demais normas sanitárias de prevenção da covid-19 são os principais objetivos da força-tarefa de Volta Redonda. As ações realizadas diariamente, são intensificadas no fim de semana por conta do aumento da circulação de pessoas no comércio.

Desde o mês de março, quase três mil fiscalizações foram efetuadas pelo grupo que une fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda, agentes da Secretaria Extraordinária de Segurança Pública (Sesp) e guardas municipais, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público.

O diretor do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda, Wagner Jardim Chaves, explicou que a estratégia da força-tarefa passou por adaptações nestes cinco meses de criação.

“Hoje, com a flexibilização total das atividades econômicas, o nosso papel é garantir que o funcionamento esteja de acordo com os decretos municipais que contêm normas de prevenção contra a covid-19”, falou, lembrando que este fato aumentou o número de pessoas nas ruas, tanto os trabalhadores que voltaram aos postos de trabalho quanto os consumidores voltaram a circular.

No final de semana, o serviço é intensificado e se concentra nos centros comerciais, incluindo as feiras livres do Aterrado, no sábado; e na Vila Santa Cecília e Sessenta, no domingo; durante o dia. E ainda prevê rondas noturnas pelos bares que possam ter aglomeração de pessoas no período da noite.

“Além disso, a população continua sendo a principal parceira da força-tarefa fazendo denúncias pela Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156; e pelo aplicativo FiscalizaVR. Mas o grupo ainda atende solicitações do Ministério Público e de outras entidades governamentais”, acrescentou Wagner.

Ainda como uma adaptação à nova realidade do município em relação à pandemia, há pouco mais de duas semanas, a Guarda Municipal atua com pontos base na Vila Santa Cecília, Aterrado, Amaral Peixoto (Centro), Retiro e Santo Agostinho para fiscalização e orientação da conduta da população e comerciantes. Além disso, a guarda é responsável pela fiscalização das áreas públicas de esporte e lazer, evitando aglomerações nesses espaços.