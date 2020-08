Volta Redonda - O Volta Redonda fez o seu último treino da semana no CT Oscar na manhã de sexta-feira, dia 28. Neste sábado, o Esquadrão de Aço segue para o Sul onde irá enfrentar o São José-RS, em partida marcada para domingo, dia 30, às 16h, no estádio Francisco Novelletto.

O Voltaço fará ainda um último treinamento no local da partida na tarde deste sábado, para fazer um reconhecimento do gramado. O lateral-esquerdo Luiz Paulo falou da importância de pontuar fora para pretensões da equipe no campeonato.

“Um time que está buscando a classificação, como o nosso, precisa buscar pontos fora de casa. Este jogo contra o São José é de suma importância para o Volta Redonda, visto a dificuldade que é jogar no campo deles. Tivemos uma semana muito forte esta semana, estamos muito focados e iremos entrar em campo para buscar a vitória”, destacou.

Luiz Paulo esteve no Francisco Novelleto ano passado, quando o Volta Redonda enfrentou o São José-RS e conhece as dificuldades de jogar no gramado sintético.

“Eles estão há bastante tempo sem perder em casa, mas vamos lá para guerrear e buscar a vitória. Acredito que será um jogo de primeira e segunda bola e trabalhamos muito isso esta semana temos tudo para fazer uma grande partida”, disse.