Volta Redonda - Um evento com o propósito de falar sobre o mês de campanha de enfrentamento à violência doméstica,, acontecerá neste sábado, dia 29, em Volta Redonda. O encontro será realizado na Rua Miguel Rego, número 75, no Bairro Ponte Alta, na Igreja Metodista Wesleyana (IMW). O evento será transmitido pelo YouTube através do link https://www.youtube.com/channel/UCLvbig5vnNTDtbOQSbL-HjA Durante a programação, a partir das 18h, psicólogas, assistente social e advogada irão tratar sobre o tema. Segundo as organizadoras do evento, Lidiane Rodrigues e Gecilda Campos, o objetivo é informar, instruir e disseminar de forma eficaz os direitos que as mulheres. Explicar que existem serviços públicos disponibilizados para enfrentamento dana cidade de Volta Redonda, apresentar os tipos de violência existentes, relacionamento abusivo e violência relacional.A campanha Agosto Lilás foi criada para promover o aniversário da, que completou 14 anos de sanção, no dia 07 de agosto. O Brasil ocupa hoje o 5º lugar no ranking mundial de violência doméstica. A lei defende os direitos da mulher em situação de violência, protegendo as vítimas do agressor com medidas de distanciamento e outros meios de proteção.