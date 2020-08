Volta Redonda - Líder do grupo B, o Volta Redonda entra em campo pela Série C para enfrentar o São José-RS neste domingo, dia 30, às 16h, no estádio Francisco Novelletto. Partida que é um confronto direto pela primeira posição da tabela, porque a equipe gaúcha ocupa a 4ª posição, um ponto atrás do Esquadrão de Aço.

O Voltaço já está no Sul e realizou um treino no local da partida na tarde deste sábado, dia 29, para fazer um reconhecimento do gramado. Após a atividade, o comandante tricolor Luizinho Vieira projetou o confronto e destacou a importância do time entrar em campo focado, minimizando os erros e somando pontos que podem fazer a diferença na briga pela classificação.

“É sempre difícil jogar contra o São José, que tem a sua tradição dentro da competição, ainda mais jogando em casa. É importante nos mantermos dentro do nosso nível de atuação, fazer rapidamente a leitura da partida e procurar ter personalidade forte para controlar o jogo sem bola, mantendo uma boa marcação. Mas, acima de tudo, para termos todas as triangulações que estamos trabalhando, sempre com um ímpeto ofensivo, porque uma vitória nos mantém na liderança, o que é muito importante, além do fato de você somar pontos fora de casa, que é fundamental na briga pelo G4”, destacou.