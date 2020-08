Volta Redonda - Mais quatro mortes por covid-19 foram registradas no município de Volta Redonda que tem agora 181 óbitos por conta da doença. As vítimas são homens com idade de 52, 60, 74 e 86 anos. A informação foi confirmada pela Prefeitura na noite deste sábado, dia 29.

De acordo com o boletim, agora são 5.084 casos confirmados e 17.297 notificados como suspeitos do novo coronavírus. Os curados são 4.650 e 8.538 exames deram negativo.

Os eixos que condicionam a flexibilização seguem assim: um aumento de 0,61% dos casos suspeitos, ocupação de 20% dos leitos do Hospital de Campanha e 29,79% dos leitos de UTI da rede municipal.