Voltaço vence São José e mantém invencibilidade e liderança na Série C

Volta Redonda - Com dois gols de Saulo Mineiro, o invicto Volta Redonda venceu o São José-RS por 2 a 0 no estádio Francisco Novelletto e se mantém na primeira colocação do grupo B. Vitória que derruba um tabu de três anos que a equipe gaúcha não perdia em casa.

A partida começou com as duas equipes criando chances de gol. Os donos da casa foram os primeiros a assustar com Vitor Júnior, que arriscou da entrada da área e a bola saiu rente ao travessão.

A resposta tricolor veio em dose dupla. Na primeira, Saulo Mineiro driblou o marcador e mandou para o gol, mas Fábio fez grande defesa. Na sequência, Saulo Mineiro ganhou na velocidade do defensor e cruzou para Pedrinho, que, de primeira, finalizou para o gol, acertando a trave.

Aos 35 minutos, o São José criou mais uma chance de gol, mas Gonzalo parou em Douglas Borges, que fez grande defesa após cabeçada do camisa 9.

Aos seis minutos, a defesa do São José saiu jogando errado, Saulo Mineiro roubou a bola, acelerou, driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes, abrindo o placar da partida. Seis minutos depois, o camisa 13 recebeu em velocidade e tocou na saída de Fábio para marcar o seu segundo gol e ampliar a vantagem tricolor.

Os donos da casa tentaram uma reação, porém, não conseguia furar a defesa do Voltaço, que, bem postada, afastava o perigo. Quando conseguiu, Douglas Borges apareceu para fazer duas grandes defesas e assegurar a vitória tricolor.

Na próxima rodada, o Voltaço visita o Criciúma-SC. A partida será no domingo, dia 6, às 16h, no estádio Heriberto Húlse.