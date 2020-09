Ex-prefeito de Volta Redonda, Gothardo Lopes Netto, recebe alta do hospital

Volta Redonda - O ex-prefeito de Volta Redonda, Gothardo Lopes Netto, teve alta do hospital nesta segunda-feira, dia 31, e foi encaminhado para a sede da Polícia Federal no município e deverá ser transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda nesta terça, dia 1º.

Gothardo precisou de atendimento médico e estava internado desde a última sexta-feira, dia 28, quando foi preso em uma ação que investiga casos de corrupção no governo do Rio. Gothardo Netto ficou em seu hospital, o Hinja, no bairro Jardim Amália I. De acordo com a nota divulgada pelo hospital, ele teve uma crise hipertensiva.

Na sexta-feira, dia 28, equipes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal foram até a casa do médico e ex-prefeito de Volta Redonda para cumprir mandados de busca e apreensão. Segundo a operação, a acusação diz respeito a pagamentos feitos por empresas da família de Gothardo Lopes Netto ao escritório da primeira-dama Helena Witzel.

O Hospital Hinja, de propriedade do Gothardo, teria realizado depósitos no período entre agosto de 2019 e maio de 2020, de cerca de R$ 550 mil nas contas do escritório de advocacia da esposa do governador, conforme as apontam as investigações.

A unidade médica emitiu uma nota, nesta segunda-feira, dia 31, afirmando que "o atendimento continuará seguindo a normalidade".