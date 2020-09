Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda fez a apreensão de pássaro silvestre mantido em cativeiro durante fiscalização de uma denúncia na Rua Pedro Elias de Moura, no bairro Açude.

Agentes da Guarda Ambiental verificaram a presença de dois pássaros da espécie Saltator similis, conhecido popularmente como Trinca-ferro, na casa. Um possuía anilha indicativa de registro pelo Inea (Instituto Estadual do Meio Ambiente) ou Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e o outro foi apreendido por não ter esta identificação.



Segundo informou a SMMA, o Trinca-ferro apreendido na tarde de segunda-feira, dia 31, foi imediatamente para o Zoológico Municipal onde passou pela equipe de biólogos e veterinários para avaliação da possibilidade de retornar à natureza. Neste caso, o pássaro foi solto na manhã desta terça-feira, dia 1º, em área verde pública do município.

Pássaro silvestre mantido em cativeiro em Volta Redonda retorna à natureza - Felipe Carvalho

Ainda segundo a SMMA, a apreensão se baseou nas leis Municipal nº 4.438, que criou o Código Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda; e Federal nº 9.605/98, a Lei de Crimes Ambientais. Além do Termo de Apreensão, o responsável por manter o pássaro em cativeiro irregularmente recebeu multa, também prevista em lei.