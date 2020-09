"O melhor instrumento é associar tecnologia e inovação para geração de empregos", diz pré-candidato Benevenuto Santos

Volta Redonda - A série de lives promovida pelo jornal O DIA com os pré-candidatos à prefeitura de Volta Redonda recebeu nesta terça-feira, dia 2, Benevenuto Santos Neto, do Avante. Entre os temas abordados, o pré-candidato falou sobre educação, geração de empregos e desenvolvimento econômico. Comandaram a conversa, o colunista político do O DIA, Sidney Rezende e a repórter Denise Azevedo.



O pré-candidato, Benevenuto Santos Neto declarou que tem 20 anos de magistério e que nesse tempo teve algumas experiências que permitiram que ele verificasse os erros e acertos que são praticados nas administrações públicas. Por isso, a sua pré-candidatura teria esse diferencial da independência dos grupos políticos atuais.



“Há uma carência de administradores públicos na cidade. Não estou falando de carência de políticos. Políticos temos muitos e políticos sem nenhum perfil ideológico. Nós temos políticos em Volta Redonda que se adaptam a diversas administrações. Pega por exemplo algum secretário que esteja no governo atual, vê se não esteve nos últimos três governos, por exemplo. Isso é muito comum não só em Volta Redonda. Mas no caso de Volta Redonda o problema é que não gera administradores públicos com formação. O diferencial que eu apresento é que ao mesmo tempo que eu estudei, que eu me preparei para isso é que eu nunca participei de nenhum governo municipal em Volta Redonda”, falou o pré-candidato.



Benevenuto Santos Neto falou sobre o tema educação e disse que é preciso valorizar os professores, uma maneira seria garantir o plano de cargos e salários. E afirmou que educação é um parâmetro para qualidade de vida da população.



“Eu acho que a questão do plano de cargos e salários é fundamental. O professor tem que se sentir valorizado. Tem que ter incentivo. O professor ter um apoio da prefeitura no sentido de enfrentar os obstáculos e conseguir exercer seu magistério. Eu entendo que nós temos que associar educação com tecnologia para que o professor consiga até desenvolver sua mestria e fazer com que o aluno desenvolva seus potenciais. E melhorar esse espaço de infraestrutura, tanto nas creches, quanto nas escolas”, comentou.



Sobre geração de empregos, o pré-candidato disse que nos últimos 20 anos, já teve política de microcréditos, mercado popular e que isso não foi o suficiente para alavancar o desenvolvimento.



“O melhor instrumento é associar tecnologia, inovação para geração de empregos. Porque nos últimos anos Volta Redonda cresceu efetivamente pouca coisa, a cidade ainda depende muito da CSN e do setor de prestação de serviços que decorre da CSN. Eu penso que nós temos que trabalhar a mão de obra, aqueles que podem desenvolver tecnologia de Volta Redonda. Nós não precisamos de uma secretaria de desenvolvimento econômico, nós já temos essa secretaria que são as nossas universidades. Nós temos diversos cursos de engenharia, medicina, mas o poder público tem que interagir para verificar qual professor se dispõe a desenvolver algum projeto que possa gerar renda com tecnologia”, explicou.



Benevenuto Santos finalizou falando sobre o número de secretarias no governo municipal. Que na visão dele pelo menos quatro poderiam ser extintas.



“Eu reduziria 30% das secretarias, começaria com quatro secretarias extintas. Eu transformaria o IPPU e a Fundação Beatriz Gama em serviços sociais autônomos. Se você tiver uma administração direta mais enxuta você vai baratear muito. Você evita que o município seja lento e privilegia que a população sinta a presença do governo municipal, essa é a questão”, concluiu.