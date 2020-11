Volta Redonda tem 222.991eleitores em condições de votar neste domingo, dia 15, segundo o TSE Divulgação

14/11/2020

Volta Redonda – O município de Volta Redonda, também conhecido como a "Cidade do Aço", por abrigar a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), possui uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 273.988 pessoas.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade tem o maior colégio eleitoral da região e 222.991 eleitores estão em condições de votar nas eleições deste ano. Temas como, economia pós-pandemia, saúde e educação estão entre os principais assuntos abordados durante o período eleitoral, tanto nos debates quanto nas ruas da cidade.

Na corrida pela Prefeitura de Volta Redonda estão 14 candidatos que irão disputar a preferência do eleitorado neste domingo, dia 15. Confira o perfil dos prefeitáveis:



Alex Martins (PSB)

Natural de Volta Redonda, filho de operário aposentado. Formado em Direito, mestre em direitos sociais. É Professor de Direitos humanos e direito público, Advogado trabalhista. Foi presidente da OAB - Volta Redonda por três vezes.



Baltazar (PSD)

Médico e professor. Foi eleito prefeito de Volta Redonda em 1992. Foi também vereador. Elegeu-se deputado federal nas eleições de 1998, com 99.633 votos, e se reelegeu em 2002. Como deputado participou da CPMI do Mensalão, da CPI do Tráfico de Armas e foi relator na CPI do Narcotráfico.



Benevenuto (Avante)

Advogado e professor universitário. Especialista em Direitos Fundamentais. Mestre em Direito e Economia, com ênfase em federalismo e saneamento ambiental. Pesquisador na área de administração pública, saneamento e meio ambiente e artigos científicos.



Cida Diogo (PT)

Médica, pós-graduada em medicina do trabalho. Foi secretária municipal de saúde e vice-prefeita de Volta Redonda. Cida Diogo também foi deputada estadual e no ano de 2006, foi eleita deputada federal pelo PT.



Dayse Penna (PROS)

Graduada em Administração. Foi secretária municipal de Políticas para Mulheres Idosos e Direitos Humanos de Volta Redonda. Ex-secretária do Conselho Comunitário de Segurança e foi presidente do Núcleo de Ação Comunitária de Volta Redonda.



Evandro Glória (Cidadania)

Empresário. Foi presidente do Fórum das Entidades Empresariais de Volta Redonda. Também foi escolhido como Diretor de Desenvolvimento Econômico e Tributário da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade.



Granato (Solidariedade)

Formado em Contabilidade e Direito. Granato é empresário e foi reeleito vereador por cinco vezes. Também já foi secretário municipal de obras de Volta Redonda.



Hermiton (Republicanos)

O Engenheiro Metalúrgico, também Analista de Sistemas foi um dos fundadores do movimento Vem Pra Direita. Atualmente atua como empresário no ramo imobiliário.



Juliana Carvalho (PSOL)

Professora. Mestre em Ensino de História. Participa do movimento negro, estudantil e sindical desde os 17 anos. Apresenta-se na luta anticapitalista, antirracista, antimachista e antilgbtfobica.



Luiz Eugênio (PCO)

Metalúrgico. Militante sindical e coordenador do ‘Luta Metalúrgica’. Integrante da coordenação do PCO em Volta Redonda. Foi candidato a Governador do Rio de Janeiro nas eleições de 2018. E pela primeira vez se lança candidato a prefeito.



Mônica Teixeira (PSTU)

Professora, pós-graduada em História. Começou sua militância política lutando a favor das Diretas Já! para a presidência da República. Depois passou a fazer parte da Convergência Socialista onde atuou em vários movimentos, entre eles, a privatização da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).



Neto (DEM)

Foi prefeito de Volta Redonda por quatro vezes. Assumiu diversas funções na administração do Estado do Rio, entre elas, a presidência do Departamento Estadual de Trânsito, o Detran.



Habibe (PC do B)

Professor. Engenheiro mecânico e também empresário do setor de metalmecânica. Foi reitor de uma universidade de Volta Redonda. É mestre em educação, em engenharia de materiais e doutor em engenharia metalúrgica.



Samuca Silva (PSC)

Atual prefeito da cidade, eleito em outubro de 2016, no segundo turno, com 89.055 votos. É especialista em finanças e formado em contabilidade. Ele já atuou como gerente bancário e professor universitário. É autor do livro “Controladoria na Administração Pública”.