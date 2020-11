Voltaço enfrenta o Ypiranga-RS pela Série C, neste sábado, dia 14 Divulgação/ VRFC

Volta Redonda - O Voltaço enfrenta o Ypiranga-RS neste sábado, dia 14, às 16h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Partida decisiva para o Esquadrão de Aço, pois uma vitória afasta a equipe da zona de rebaixamento e ainda mantém o Voltaço vivo na briga pelo G4.

O comandante Neto Colucci destacou a evolução da equipe desde que assumiu o time e afirmou que entrará em campo para buscar os três pontos.

“A cada treinamento a equipe vem evoluindo e as ideias e os conceitos vão encaixando melhor. Fizemos uma boa primeira partida contra o São José, diante do Criciúma não fomos tão bem se comparado a primeira, mas conseguimos corrigir algumas falhas, como as bolas aéreas. Teremos pela frente o Ypiranga, em uma partida difícil e muito importante para o clube dentro da competição. Vamos chegar fortes e para jogar pela vitória, porqu precisamos pontuar”, disse.

Fim de contrato

O contrato do atacante Pedrinho venceu no dia 5 de novembro. O Volta Redonda estava tentando a renovação desde março, mas o atleta não abria mão de um aumento substancial no salário, que o colocaria como o maior salário do clube, e as partes não chegaram a um acordo.