Capacidade diária de visitantes ao Zoo aumentou de 300 pessoas pela manhã e 300 à tarde para 500 pessoas por período Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 10:42

Volta Redonda - A flexibilização para o funcionamento do Zoológico Municipal de Volta Redonda foi ampliada. O passeio no local, reaberto há pouco mais de um mês, deve ser agendado com antecedência pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register para garantir o distanciamento social entre as pessoas por prevenção à covid-19.

Porém, a capacidade diária de visitantes aumentou de 300 pessoas pela manhã e 300 à tarde para 500 pessoas por período. Além disso, o parquinho infantil, que ainda estava interditado, será aberto à população. O zoológico está aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h.



O secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Marcus Vinícius Convençal, explicou que a decisão foi possível graças à autorização da Justiça, que permitiu o município a seguir as determinações do Decreto Estadual n° 47.345 de 05 de novembro de 2020, e os números da covid-19 que apontam diminuição da circulação do vírus.

Publicidade

“É bom ressaltar que as medidas sanitárias de prevenção à doença continuam em vigor. Há um lavatório para higiene das mãos na entrada do zoo e o uso de máscaras é obrigatório. Além disso, os pedalinhos são higienizados a cada utilização e o horário entre 12h e 13h é reservado para higienização dos espaços de convivência e banheiros”, avisou.



Totalmente reformado, o zoo oferece opções de lazer para as crianças, que podem observar os animais; fazer piquenique em família; e, a partir do próximo final de semana, brincar no playground, que conta com brinquedos com acessibilidade para crianças cadeirantes. Tudo isso, unindo as duas grandes novidades do espaço: o Recinto de Imersão, que permite contado direto com as aves, e os pedalinhos, que podem ser usados com total segurança e presença de guarda-vidas.

Publicidade

Capacidade diária de visitantes ao Zoo aumentou de 300 pessoas pela manhã e 300 à tarde para 500 pessoas por período Divulgação



O Recinto de Imersão, onde os visitantes entram no viveiro de aves, se tornou uma das principais atrações do Novo Zoológico de Volta Redonda. A atividade tem horário especial de funcionamento para evitar estresse aos animais. De terça a sexta-feira, as imersões, de cerca de cinco minutos por grupo, são realizadas de 8h30 às 9h30; das 10h30 às 11h30; de 13h30 às 14h30; e das 15h30 às 16h30. Aos sábados, domingos e feriados, por conta da maior circulação de pessoas, os horários são restritos às 9h às 10h30 e das 13h às 14h30.



Para esta experiência, há outras regras como não entrar no espaço portando alimentos, fotos são permitidas apenas sem flash na câmera, as visitas são sempre acompanhadas de um profissional biólogo do zoológico. O objetivo é preservar a saúde das aves. , onde os visitantes entram no viveiro de aves, se tornou uma das principais atrações do Novo Zoológico de Volta Redonda. A atividade tem horário especial de funcionamento para evitar estresse aos animais. De terça a sexta-feira, as imersões, de cerca de cinco minutos por grupo, são realizadas de 8h30 às 9h30; das 10h30 às 11h30; de 13h30 às 14h30; e das 15h30 às 16h30. Aos sábados, domingos e feriados, por conta da maior circulação de pessoas, os horários são restritos às 9h às 10h30 e das 13h às 14h30.Para esta experiência, há outras regras como não entrar no espaço portando alimentos, fotos são permitidas apenas sem flash na câmera, as visitas são sempre acompanhadas de um profissional biólogo do zoológico. O objetivo é preservar a saúde das aves.

Os pedalinhos funcionam diariamente das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. O passeio, que pode ser feito em dupla, é monitorado por dois guardiões que também são responsáveis por higienizar o equipamento a cada troca de usuário e além de exigir a higienização das mãos com álcool 70% antes de acessar o pedalinho. O passeio é de graça e tem dez minutos de duração.

Publicidade

agendamento para visitação no zoo é feito exclusivamente pelo site Centro de Informações Turísticas (CIT), que funciona na Rua 25, na Vila Santa Cecília, em quiosque localizado no largo em frente ao shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, e das 14h às 18h. para visitação no zoo é feito exclusivamente pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register e são necessárias informações como: nome completo, e-mail, data de nascimento, telefone e documento oficial com foto (RG). Para quem tem dificuldade de acesso à Internet, a opção é recorrer ao agendamento presencial pelo(CIT), que funciona na Rua 25, na Vila Santa Cecília, em quiosque localizado no largo em frente ao shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, e das 14h às 18h.