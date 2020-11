Como foi o último dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - Poucas horas faltam para que os eleitores possam escolher nas urnas quem vai comandar Volta Redonda pelos próximos quatro anos. Neste último dia de campanha do 1º turno das eleições municipais 2020, os candidatos de Volta Redonda realizaram caminhadas, panfletagens e carreatas.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 222, 9 mil eleitores deverão ir às urnas, neste domingo, dia 15. O município de Volta Redonda tem 14 candidaturas registradas no TSE, sendo que duas estão indeferidas com recurso: Antônio Francisco Neto (DEM) e Luiz Eugênio (PCO).

Confira como foi o último dia de campanha dos prefeitáveis de Volta Redonda:

Alex Martins (PSB)

O candidato à Prefeito de Volta Redonda, Alex Martins e sua vice Jussara Ferreira encerraram a campanha eleitoral com uma caminhada pelo Centro Comercial dos bairros Retiro e Aterrado, realizada pela manhã. À tarde, participaram de carreata pelos bairros Três Poços, Brasilândia, Dom Bosco, São Luiz, Candelária, Pinto da Serra, Voldac e Niterói.

Candidato a prefeito de Volta Redonda, Alex Martins Jane Portella

Baltazar (PSD)

Encerrando as atividades do 1º turno das eleições municipais, o candidato a prefeito de Volta Redonda pelo, Paulo Baltazar, realizou carreata que partiu do Aeroclube e percorreu os bairros Volta Grande, Voldac, Santa Cruz, Vale Verde, Belo Horizonte, Vila Brasília, Retiro, Açude e Siderlândia, Retiro, Açude, Vila Americana e Aterrado.

Candidato a prefeito de Volta Redonda, Baltazar Divulgação

Benevenuto (Avante)

O candidato à prefeitura de Volta Redonda, Benevenuto, participou de carreata que passou por muitos bairros da cidade. Durante o percurso, o prefeitável agradeceu a atenção da população.

Candidato a prefeito de Volta Redonda, Benevenuto Divulgação

Cida Diogo (PT)

A candidata à Prefeitura de Volta Redonda pelo PT, Cida Diogo, encerrou a campanha eleitoral com carreata pelos centros comerciais e bairros. A candidata a vice-prefeita, Nena Düppré (PV), participou da mobilização que percorreu a Vila Rica, Três Poços e finalizou na Vila Santa Cecília.

Candidata a prefeita de Volta Redonda, Cida Diogo Divulgação

Dayse Penna (PROS)

A candidata a prefeita que permanece em isolamento social por estar com covid-19, foi representada em carreata que passou por diversos bairros da cidade, pelo seu vice Ademar Esposti e o Deputado Federal Delegado Antonio Furtado.

Representantes da candidata a prefeita de Volta Redonda, Dayse Penna Divulgação



Evandro Glória (Cidadania)

Uma caminhada de cerca de 8 km na região do bairro Água Limpa foi a maneira como o prefeitável, Evandro encerrou a campanha. No período da noite, o candidato se reuniu com os amigos e familiares em sua casa para agradecer o apoio.

Candidato a prefeito de Volta Redonda, Evandro Glória Divulgação

Granato (Solidariedade)

O candidato à prefeitura de Volta Redonda, pelo Solidariedade, Granato, realizou uma carreata que passou por quase todos os bairros de Volta Redonda, o evento reuniu não só os apoiadores do candidato como também vários candidatos a vereadores.

Candidato a prefeito de Volta Redonda, Granato Divulgação

Hermiton (Republicanos)

O candidato à prefeitura de Volta Redonda, Hermiton, fez uma carreata pelos bairros do município, na manhã deste sábado, dia 14. A concentração aconteceu na entrada do bairro Barreira Cravo.

Candidato a prefeito de Volta Redonda, Hermiton Divulgação



Juliana Carvalho (PSOL)

A candidata a prefeita de Volta Redonda, Juliana Carvalho, realizou uma carreata que percorreu os bairros Aterrado, Santo Agostinho, Volta Grande e Voldac. O ato de campanha foi realizado no período da manhã deste sábado, dia 14.

Candidata a prefeita de Volta Redonda, Juliana Carvalho Reprodução/ Redes Sociais

Luiz Eugênio (PCO)

O candidato a prefeitura fez uma caminhada pela feira livre no Aterrado, e no decorrer do dia, realizou panfletagem pelos bairros Caieiras, São Sebastião e Voldac.

Candidato a prefeito de Volta Redonda, Luiz Eugênio Divulgação

Mônica Teixeira (PSTU)

A candidata à prefeitura de Volta Redonda pelo PSTU, realizou panfletagem na feira livre do bairro Aterrado e conversou com os eleitores apresentando propostas.

Candidata a prefeita de Volta Redonda, Mônica Teixeira Divulgação



Neto (DEM)

O candidato a prefeito de Volta Redonda, pelo DEM, Antônio Francisco Neto, realizou carreatas por diversos bairros do município durante todo o dia.

Candidato a prefeito de Volta Redonda, Neto Divulgação

Professor Habibe (PC do B)

Entre eleitores e apoiadores, pouco antes de carreata por bairros da cidade, o Professor Habibe, candidato a prefeito de Volta Redonda, falou um pouco sobre sua trajetória rumo ao Palácio 17 de Julho.

Candidato a prefeito de Volta Redonda, Professor Habibe Divulgação

Samuca Silva (PSC)

O candidato à reeleição, Samuca, e a candidata a vice-prefeita, Fátima Martins, caminharam e conversaram com eleitores no bairro Santo Agostinho. Samuca destacou as entregas de obras, como a Rodovia do Contorno, Arena Esportiva, Hospital Regional, Hospital do Idoso, Clínica de Diálise e a abertura do Centro Municipal de Saúde.

Candidato à reeleição a prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva Divulgação