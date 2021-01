Alana Azevedo de Volta Redonda cria meme que viraliza na redes sociais e vai parar na TV Reprodução/ Redes Sociais

Por

Publicado 23/01/2021 07:05 | Atualizado 23/01/2021 10:12

Volta Redonda - A volta-redondense Alana Azevedo virou a sensação da internet nesta semana após conceder uma entrevista ao colunista do UOL, Chico Barney, na última quarta-feira, dia 20. Durante a conversa, a Jornalista de 28 anos, que atualmente trabalha na área de marketing, interpreta uma personagem que ela própria criou e faz um anúncio bombástico de que foi expulsa do BBB porque teria divulgado sua presença no reality, antes de entrar na casa. Por conta disso ela declara que fundou uma nova emissora, a “Globe, a Rede Globe de Volta Redonda Ltda”.

O anúncio feito ao vivo pela personagem provocou risos no apresentador e viralizou nas redes sociais, a ponto de ir parar no telão de encerramento do “Globo Esporte” desta sexta-feira, dia 22. Em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia, Alana Azevedo falou com detalhes como tudo começou.

Publicidade

“Então, eu comecei a fazer vídeos fingindo que era uma participante que estava dentro do BBB e que passava por umas situações cômicas. Tipo que entrou, mas teve que pegar dinheiro com agiota para comprar biquíni, comprar calcinha, para fazer depilação a laser. Aí teve outro vídeo que eu falo que o Boninho checava quem tinha nome sujo, porque não podia entrar no BBB. Eu soltei alguns desses vídeos e eles viralizaram no Twitter. Então, o Chico Barney me convidou para participar de uma live no canal dele no YouTube”, disse.

Segundo ela, a entrevista aconteceu totalmente no improviso. Ela afirmou que nada foi combinado, que a única orientação era para manter a personagem.

Publicidade

“Na hora, eu estava super nervosa porque embora eu seja boba, eu fico tímida, mas ele falou para eu manter o personagem. Mas aí eu fingi que era uma ex-global que foi expulsa do BBB antes do reality começar, porque eu divulguei a minha participação e também porque o Boninho estava com medo que eu pudesse ocupar o cargo dele na Globo. Mas, o mais engraçado é que eu não sabia nada do que ia acontecer no programa. A entrevista foi cem por cento improviso. Tanto da minha parte quanto da parte do apresentador que foi fazendo as perguntas conforme a entrevista foi fluindo. E assim foi (risos) com meu repertório de bobajadas na cabeça com a arte de improvisar. Porque eu gosto muito de improvisar, eu gosto de contar essas estórias sem eira nem beira e ficou muito legal. Eu gostei muito de participar”, comentou.

A jornalista ainda contou que se surpreendeu com toda a repercussão da entrevista.



“Mas eu não fazia ideia que ia ter essa repercussão, de verdade. Na hora foi muito engraçado participar, eu nem senti o tempo passando e foi fluindo naturalmente. Depois quando acabou e foi postando na internet, o pessoal ficou louco de comentar e o mais engraçado é que tinha gente que estava sacando que era zoeira, que era brincadeira, mas muitas pessoas acreditaram que eu tinha sido mesmo eliminada que estava querendo fundar uma TV Globe, me chamando de louca nos comentários ‘tá dando palco pra maluco’. E tem uma parte da entrevista que eu falo que a atriz Carla Diaz que vai participar do Big Brother neste ano, roubou minha vaga em um filme e aí o pessoal comenta ‘nunca que a Carla vai pintar o cabelo na calçada‘. Então foi bem divertido. Eu não imaginava esse tipo de reação. Eu achei que o pessoal ia sacar de cara que era uma brincadeira, que eu estava ali num personagem, falou.

Publicidade

Alana também já divulgou que está muito feliz porque na próxima segunda-feira, dia 25, irá participar do “Salve”, o canal do Porta dos Fundos na plataforma Twitch.