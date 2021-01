O MEP-VR na marca dos 24 anos anuncia agendas para o ano 2021 MEP-VR

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 07:48

Volta Redonda - O conselho deliberativo do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), em reunião online, dia 23, data que marca os 24 anos da criação do Movimento (janeiro1997), sem festa, definiu caminhos para o ano 2021. O objetivo do encontro foi tecer breves olhares para o cenário político, aprovar o novo organograma do Movimento e definir agendas de retomada oficial dos trabalhos do MEP.

“Estamos sempre no caminho, não estamos prontos, os desafios são enormes diante de tudo que vemos e sentimos no campo sociopolítico. Que as nossas fraquezas transformem-se em sinais, em especial quando unidos e juntos com os sofridos e fracos,” disse o professor Luiz Henrique Castro, conselheiro, historiador e ex-coordenador do MEP (2008 a 2013) ao saudar e analisar o cenário político.

Os demais conselheiros em suas falas também pontuaram questões importantes na mesma linha sinalizada pelo historiador. O professor Érique Barcelos, conselheiro, em suas considerações finais fez um resumo.

“Estejam certos, muita coisa nos abate profundamente, inclusive o fato de ver que algumas pessoas acreditam em ‘salvador da pátria’ diante da situação caótica, isto não procede. Vale mesmo é estamos juntos, unidos nos diferentes espaços para nos fortalecermos e transformar realidades. Precisamos nos atentarmos mais às minorias desconsideradas”, falou o professor de filosofia.

Já o conselheiro e integrante da equipe de TI do MEP, Davi Souza, apresentou o novo organograma operacional do Movimento reestruturado a partir das dinâmicas horizontalizadas e democráticas do MEP.

“O fluxo e dinâmica do Movimento de forma integrada ao ser visibilizado será mais compreendido e empoderado por todos”, explicou Davi ao apresentar o novo quadro, que teve a aprovação e elogios de todos conselheiros.

A conselheira e integrante da equipe socioambiental, Silvia Real, apresentou o andamento das atividades socioambientais e fez destaque para duas importantes atividades que envolverão todo coletivo do Movimento.

“A dimensão do trabalho integrado e autônomo tem sido muito importante, e temos avançado. O projeto de Monumento da Natural Pedreira da Voldac foi reapresentado ao novo Governo Municipal e já estamos trabalhando de forma mais ampla na realização de um grande seminário socioambiental previsto para março, inclusive será precedido por uma pesquisa ambiental (sondagem popular) em toda cidade, a ser iniciada em fevereiro”, disse a professora ligada à área de geociências.

A jovem conselheira estudante de pedagogia, Vitória Fortini, que também é da equipe pedagógica do Pré-Vestibular Cidadão, lembrou, “mesmo com cenários incertos quanto ao processo de ensino remoto ou presencial, no dia 6 fevereiro, todos professores voluntários do MEP estão convocados para juntos traçarem os caminhos para o ano letivo 2021, inclusive a definição de detalhes para inscrições dos alunos”, disse.