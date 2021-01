Prefeitura de Volta Redonda prepara retomada de obra no Belvedere Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 10:05

Volta Redonda - O secretário municipal de Infraestrutura de Volta Redonda, José Jerônimo Telles, e o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU) da cidade, Abimailton Pratti da Silva, se reuniram com representantes do grupo responsável pela obra de construção de rotatória e de rede de drenagem na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro Belvedere. O encontro aconteceu nesta semana, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Retiro, e serviu para iniciar as tratativas de retomada da atividade.

“O município tomou a iniciativa de retomar o diálogo para que possamos estabelecer soluções definitivas, principalmente para resolver a questão das enchentes que atingem do Belvedere até o bairro Tiradentes”, explicou o secretário Jerônimo.

Publicidade

O engenheiro e projetista da obra, Júlio Cesar Pires, participou da reunião e afirmou que os trabalhos foram 65% concluídos, e que toda a obra envolve, além da rede de drenagem e da rotatória, melhorias no entorno das áreas particulares.

“Estamos com a obra paralisada, perdendo serviços já executados. São investimentos feitos e não concluídos. Está sendo muito positiva a retomada do diálogo para concluir a obra”, disse Júlio.

Publicidade

Segundo os representantes da prefeitura, os próximos passos são novos encontros com outros setores da administração municipal, como secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e de Meio Ambiente (SMMA) para que seja definida a retomada da obra. Além disso, uma reunião com o prefeito Antonio Francisco Neto será agendada para que as propostas sejam apresentadas antes do início das melhorias planejadas.