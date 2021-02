Encerra dia 14 de fevereiro, a pesquisa socioambiental do MEP-VR Divulgação

Publicado 12/02/2021 09:51 | Atualizado 12/02/2021 09:53

Volta Redonda - Integrantes da equipe ambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) responsáveis pela preparação do Seminário “Ecologia Política”, que irá acontecer em março, realizaram uma análise prévia da pesquisa socioambiental em andamento.

A reunião aconteceu na quinta-feira, dia 11, e a equipe traçou alguns caminhos, já que a sondagem científica com foco nas questões ambientais de Volta Redonda encerra no domingo, dia 14. A socióloga e membro da equipe ambiental do Movimento, Ana Vasconcelos falou sobre a inédita pesquisa.

“Surpreendente, já estamos com mais de 600 questionários válidos respondidos, na verdade, 400 na referência dos dados populacionais do IBGE já validariam o índice de confiança com amostras de todos os bairros do município”, informou.

Ana Vasconcelos acrescentou que “os questionários estão sendo respondidos via Formulários Google, iniciado no dia 31 janeiro, quando passaram a circular para os moradores de VR (via redes sociais e outras mídias)”, lembrou.

A pesquisadora ainda alertou que “os bairros Vila Brasília, Padre Josimo Tavares, Açude, Santa Rita do Zarur e Três Poços, até a data de hoje não tínhamos a quantidade desejada de respostas”, ressaltou a especialista em pesquisa.

Equipe Ambiental tem novo coordenador

Durante o encontro, uma novidade, Fernando Pinto, biólogo e doutor em Ecologia passou a ser o novo coordenador da equipe ambiental do MEP. A mestra em geociências e meio ambiente, Sílvia Real, depois de dois anos à frente da equipe segue como membro do coletivo com atenção especial às questões de geociências.

“Fernando, grato pelo seu aceite neste sistema de rodízio de coordenadores do MEP, continuamos juntos no projeto, inclusive com a tarefa de dar seguimento a estruturação do Seminário, a ser realizado nos dias 20 e 27 de março”, disse a geóloga animada.

O nome do Fernando, oficialmente será homologado pelo Conselho do MEP logo após o carnaval, protocolarmente já tomou posse (Cf. normativa do regimento interno do Movimento).

Projeto 'Conhecendo a Pedreira da Voldac' será lançado neste dia 13

A equipe ambiental visando implementar a dimensão cívica do cuidado e integração com a natureza, lança o Projeto ‘Conhecendo a Pedreira da Voldac’ no sábado dia 13 de fevereiro. O local é público e está abandonado, segundo o Movimento. Participam apenas 15 pessoas previamente inscritas, que na caminhada orientada terão informações sobre a potencialidade socioambiental da majestosa pedreira desativada no final da década de 1970. Todas as medidas de prevenção contra a covid-19 serão tomadas, informou o MEP-VR.