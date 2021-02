Dados atualizados neste sábado, dia 13, sobre o novo coronavírus, em Volta Redonda Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 19:52

Volta Redonda - Volta Redonda registrou mais duas mortes por covid-19 e agora a cidade chega a 438 óbitos provocados pela doença. Segundo o boletim oficial, 18.434 casos estão confirmados e 47.278 notificados como suspeitos.

As pessoas curadas da doença são 15.280. Em tratamento estão 2.288, sendo 2.241 em isolamento domiciliar. Internadas na enfermaria estão 22 pessoas e 25 na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Ainda de acordo com as informações divulgadas, 19.185 exames deram negativos e 6.382 pessoas já foram vacinadas contra covid-19 no município. Os dados foram atualizados pela prefeitura neste sábado, dia 13.