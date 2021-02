Deputado estadual e secretário de Estado de Turismo Gustavo Tutuca autor da 'Lei do Aço' Divulgação

Publicado 22/02/2021 18:10 | Atualizado 22/02/2021 18:31

Volta Redonda - O município de Volta Redonda será beneficiado com a Lei Estadual 8.960/20, a “Lei do Aço”, que cria incentivos para a instalação de novas empresas. A previsão é que mais de 3 mil empregos diretos sejam gerados na cidade, sendo que pelo menos 7 novas empresas já possuem carta de intenção assinadas com o município.

Na última semana, na quinta-feira, dia 18, o deputado estadual e secretário de Estado de Turismo Gustavo Tutuca participou de uma live promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), para tratar sobre a lei que é de sua autoria. A nova legislação prevê um regime diferenciado de tributação do ICMS para indústrias do setor metal-mecânico instaladas no Estado do Rio de Janeiro.

Durante a transmissão ao vivo, Tutuca destacou a importância do estado do Rio de retomar o papel de destaque na siderurgia, garantindo condições de competitividade frente aos estados vizinhos.

“O estado do Rio sempre teve posição de destaque no setor metalmecânico. Nós já possuímos indústrias dos mais variados ramos da cadeia instalados no estado, mas que antes da lei estavam em situação de grave desvantagem em relação a estados como Minas e São Paulo. Com a Lei do Aço, conseguimos garantir equidade e retomar os potenciais do nosso estado.

Ainda de acordo com o deputado, ele fez uma solicitação para que seja realizado um esforço conjunto dos entes públicos e privados envolvidos na Lei do Aço. A intenção é montar um gabinete itinerante que percorra o estado para atender o setor e fazer com que a lei entre em prática.

“Aproveito esta live para solicitar aos meus companheiros de Governo do Estado e à Firjan um esforço para montar um gabinete itinerante e que a gente possa percorrer o estado, em especial na região do Médio Paraíba que já possui uma cadeia instalada, para atender de fato aos empresários, tirar as dúvidas e fazer com que a Lei do Aço passe ser praticada no dia a dia dessas empresas, gerando milhares de empregos, ampliando a arrecadação e renda no estado do Rio”, finalizou Tutuca.

Além de Tutuca, participaram da Live Rafael Lyrio, diretor de Incentivos Fiscais da CODIN, Priscila Sakalem, assessora especial da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Sá Batista, presidente do SINMETAL e Rodrigo Barreto, Gerente Jurídico Tributário da Firjan.





CSN A live está disponível através do link: https://www.facebook.com/gustavotutuca/videos/445307250132229

Assim que a lei foi regulamentada no final do ano de 2020, o Diretor Executivo Comercial da CSN, Luis Fernando Martinez, falou sobre a expectativa de geração de empregos diretos.

“Eu diria que este projeto volta a reindustrializar o Rio de Janeiro. O Sul Fluminense é uma região muito poderosa porque a partir dela você consegue servir toda a região Sudeste. Nós estamos falando de um faturamento das empresas em torno de R$ 6 bilhões e uma geração de empregos da ordem de 5 mil funcionários diretos”, afirmou o executivo, que também pontuou que a atração de novas empresas, como montadoras e empresas de autopeças fortalecem toda a cadeia.

O Diretor Institucional e Jurídico da CSN, Luiz Paulo Barreto, destacou a importância do Estado do Rio de Janeiro para o início do processo de industrialização do Brasil, com a inauguração da CSN em 1941. Segundo ele, a nova lei dá ao Estado do Rio de Janeiro uma simetria de condições em relação a outros estados, o que assegura competitividade para a Indústria Fluminense.

“Hoje, nós vamos dar um segundo impulso a essa industrialização no Estado do Rio de Janeiro, permitindo que a indústria do aço e a sua cadeia de produção tenham condições de igualdade de competir, fornecer, fabricar e comercializar os seus produtos”, afirmou.