Andrey Ventura, goleiro do Voltaço Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 17:49

Volta Redonda - O goleiro Andrey Ventura teve destaque na vitória do Voltaço sobre o Vasco, no último sábado, dia 06, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com pelo menos três difíceis defesas, o camisa 12 tricolor parou o ataque adversário e terminou a partida sem ser vazado.

Atuação que rendeu, além dos três pontos para o Voltaço, a vaga na seleção da 2° rodada do Campeonato Carioca, em eleição realizada pelas mídias sociais da competição.

Publicidade

“Feliz demais pela atuação que tive e em poder ajudar meus companheiros em uma partida tão difícil como foi diante do Vasco. Não estávamos fazendo um bom primeiro tempo e consegui ali, com duas grandes defesas, assegurar o placar sem gols, para que o professor Neto conseguisse ajeitar a equipe no intervalo. Retornamos melhor para o segundo tempo, equilibramos o jogo e buscamos esta importante vitória, que, com certeza, irá trazer muita confiança para mim e para a toda a equipe na sequência da competição”, disse o goleiro.

Na próxima rodada, o Voltaço irá enfrentar a Portuguesa-RJ, domingo, dia 14, no estádio Luso Brasileiro, em seu primeiro jogo fora de casa neste Estadual.

Publicidade

Em um campeonato curto e de pontos corridos, é de extrema importância vencer em casa, o que deixamos escapar na estreia, mas conseguimos diante do Vasco, e ir buscar pontos fora. A Portuguesa vem embalada, venceu dois grandes e irá impor o forte ritmo de jogo dela. Porém, a nossa equipe vem em uma crescente, terá uma semana cheia para trabalhar e entrará em campo para competir e buscar a vitória até o último minuto”, projetou o goleiro.

O técnico Neto Colucci exaltou a força do Voltaço diante do Vasco.

Publicidade

“Falei com os jogadores que teriam partidas que jogaríamos bem, mas não iríamos vencer, e teriam confrontos que atuaríamos mal e iríamos vencer. O importante é entrar focados, forte e sempre buscar a vitória. Enfrentamos um Vasco equilibrado, muito entrosado, mas em momento nenhum deixamos de acreditar na vitória e fomos presenteados com ela”, comentou.

Neto Colucci exalta força do Voltaço diante do Vasco ‘Não deixamos de acreditar na vitória’ Divulgação/ VRFC

Publicidade

Durante o confronto, o Esquadrão de Aço colocou em campo seis pratas da casa, dos 11 relacionados. Destaque para a dupla de zaga, Davison e Gabriel Pereira, e o lateral-direito Julinho, que entrou no segundo tempo e fez o cruzamento para João Carlos marcar o gol da vitória.

“Sou um cara abençoado, que trabalha muito, acredita em todos e irá dar oportunidade para todo mundo, no momento certo. Quando assumi o profissional, falei que iria dar oportunidade aos meninos da base, claro, no momento certo para não queimá-los. Quando coloquei o Julinho e o Marcos Vinícius, que são atletas formados por mim, não sabia que iriam acertar o cruzamento para o gol logo de cara, mas confiava no trabalho deles e que dariam o melhor. Tivemos a situação do Luan, que acabou ficando fora e aí entrou o Davison, que formou a dupla de zaga com o Gabriel e foram muito bem. Confio no meu elenco, tanto nos mais novos, que cumprem o que esperamos deles, porque foram formados para isso, como nos mais velhos, que também passam esta confiança para os garotos”, finalizou o técnico.