Volta Redonda - Policiais militares descobriram no início da noite de sábado, dia 13, uma refinaria de drogas em um apartamento no bairro São Sebastião, em Volta Redonda. A ação aconteceu por conta do bairro ter sido citado, após um atentado contra policiais do 33º BPM de Angra dos Reis.

As equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram ao local e com a chegada dos policiais, os suspeitos fugiram para uma área de mata do bairro.

Dentro do apartamento, os agentes encontraram o seguinte material: uma pistola calibre 9mm, 53 munições, 1,289 quilo de pasta base de cocaína, 669 gramas de maconha, 13 mil pinos vazios, uma balança de precisão, duas placas de colete balístico artesanal, uma capa de colete, uma máquina de cartão e um liquidificador.

Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.