Publicado 15/03/2021 08:15

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Administração (SMA) e do Serviço Autônomo Hospitalar (SAH) abrem inscrições para residência médica nos hospitais São João Batista e Municipal Dr. Munir Rafful (do Retiro) em Volta Redonda. O objetivo é completar as vagas que não foram preenchidas no Edital nº 004/2020, referente ao processo seletivo público do Programa de Residência Médica para ambos os hospitais.

Segundo a prefeitura, as vagas disponíveis são as seguintes: quatro para Clínica Médica, com duração de dois anos; quatro para Medicina da Família e Comunidade e quatro para Pediatria, com duração de três anos; e uma vaga de Neonatologia pelo período de dois anos. Para ocupar a vaga na Neonatologia, o candidato deverá comprovar que já concluiu o Programa de Residência Médica em Pediatria.

A jornada de trabalho do médico residente será de 60 horas semanais. Em cumprimento às Leis Municipais nº 3.113/94 e nº 3.221/95, 10% das vagas oferecidas ficam reservadas para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Para realizar a inscrição é necessário acessar o link: www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico até 17 horas da próxima terça-feira, dia 16. No caso de dificuldades de acesso à internet, os candidatos poderão realizar suas inscrições na sede do NA HORA, antiga subprefeitura do Retiro, na Avenida Antonio de Almeida, número 46, de segunda à sexta-feira, das 8h30min às 16h30min.

Segundo as informações da prefeitura, o valor da taxa de inscrição é de R$ 350,00. Uma vez impresso o boleto bancário, o candidato deverá efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição até o dia 17, próxima quarta-feira. A inscrição será validada com o pagamento do boleto bancário. O comprovante provisório de inscrição do candidato será o boleto original devidamente quitado, sem rasuras. No dia 18, quinta-feira, será liberada, no endereço eletrônico a listagem de confirmação das inscrições por área.

A partir das 19 horas do dia 22 de março, segunda-feira, o candidato deverá entrar no endereço eletrônico do município, realizar a impressão do seu comprovante de inscrição, no qual constará o dia, hora e local da prova. A prova será realizada no dia 24 de março de 2021, às 13h, no Colégio Getúlio Vargas.

No dia da prova os candidatos seguiram o protocolo de prevenção à covid-19. Deverão comparecer e permanecer no local fazendo uso correto de máscara de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca. Em caso de fila, os candidatos deverão manter a distância social de dois metros. Todos terão a temperatura corpórea aferida na entrada, sendo proibida a permanência caso seja aferida temperatura acima de 37,5ºC.

É necessário levar máscaras adicionais, álcool em gel a 70º para uso pessoal e uma garrafa para acondicionamento de água. Os bebedouros não estarão disponíveis para uso. O candidato que apresentar sintomas de covid-19 não deverá comparecer ao local da prova.