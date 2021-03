Idosos de 78 anos começam a ser vacinados contra a covid-19 em Volta Redonda Divulgação

Publicado 19/03/2021 14:29 | Atualizado 19/03/2021 14:35

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, iniciou a vacinação contra a covid-19 em idosos de 78 anos, seguindo assim a ordem decrescente de idade, conforme determinação do Ministério da Saúde.



A aplicação da primeira dose da vacina CoronaVac foi programada nas 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), de 09h às 16h e continuará na próxima semana para esta faixa etária (78 anos) nos mesmos locais.



Na UBSF do bairro Jardim Paraíba, Jacira Gomes foi uma das que iniciou a imunização. “Feliz por estar vacinada. Valeu a pena! O atendimento foi rápido e não enfrentei filas”, comentou.



Já Valdeia de Camargo Melo destacou a importância da vacinação nesse momento da pandemia. “Que bom que chegou a minha vez. Temos que vacinar mesmo, só assim será possível vencermos esse vírus”, falou.



Dona Maria José estava acompanhando o marido, que foi receber a vacinar na unidade. “Estamos todos felizes por causa da vacinação, ainda estamos cumprindo o isolamento social e seguindo as medidas de prevenção à covid-19 mesmo com a chegada da vacina”, disse.



Vacinação de idosos acamados



A SMS informou que neste sábado, dia 20, durante todo o dia, os idosos acamados acima de 78 anos, serão vacinados em domicílio, através do mutirão da Saúde, que conta com quatro equipes volantes de vacinação. Os idosos receberão a primeira dose da vacina. Já os acamados dentro do prazo para receberem a 2ª dose serão priorizados para completar o ciclo de imunização.



Ainda segundo a secretaria, além dos idosos de 78 anos, o município retornou com a vacinação para profissionais de saúde representados em 14 categorias: médicos; enfermeiros; nutricionistas; fisioterapeutas; terapeutas ocupacionais; biólogos; biomédicos; farmacêuticos; dentistas; fonoaudiólogos; psicólogos; assistentes sociais; profissionais de educação física e médicos veterinários.



Apenas profissionais de saúde, já cadastrados no site da prefeitura: www.voltaredonda.rj.gov.br, são vacinados nesta fase nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) escolhidas no cadastramento. Os profissionais devem apresentar os seguintes documentos: carteira do conselho de classe para as categorias que possuem; CPF ou Cartão SUS; carteira de trabalho ou outro documento que comprove estar em atividade na área da saúde e cartão de vacinação, se tiver.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os profissionais que ainda não se cadastraram no site da prefeitura devem fazer o cadastro. A vacinação será mantida na próxima semana. Além disso, a secretaria adiantou que na próxima etapa da campanha, acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, Atenção Básica, clínicas e laboratórios serão imunizados mediante ao cadastramento. A próxima fase será informada através dos canais oficiais da Prefeitura de Volta Redonda.