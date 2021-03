Prefeitura segue com ações de monitoramento e controle da leishmaniose Reprodução/ Internet

Publicado 22/03/2021 14:19

Volta Redonda - O município de Volta Redonda realiza ações de prevenção, monitoramento e controle de zoonoses, entre elas de combate à leishmaniose visceral. A doença é transmitida por insetos flebótomos, o mosquito-palha, que pica o cão e introduz formas do protozoário Leishmania em sua circulação.

Nos meses de janeiro e fevereiro, Centro de Zoonoses de Volta Redonda realizou 62 exames sendo que 31 deram positivos. A coordenadora do Centro de Zoonoses, Janaína Soledad, explicou que a doença pode se manifestar de dois meses a dois anos da inoculação do parasito.

“Ela pode se manifestar de forma multissistêmica, afetando principalmente, pele - causando lesões e onicogrifose, fígado, baço, rins e medula óssea”, explicou, lembrando que pode ser transmitida igualmente para humanos pela picada do inseto infectado e causa também lesões multissistêmica, atingindo principalmente baço, fígado, rins e medula óssea. Não ocorre transmissão direta pelo animal.

Ainda de acordo com a coordenadora, o mosquito-palha é encontrado, principalmente em matas urbanas e em ambientes onde resíduos orgânicos são descartados incorretamente, geralmente em locais úmidos e com pouco sol. É preciso manter a limpeza do ambiente, sobretudo em criações de animais como porcos e galinhas. Outras formas para evitar a doença são: telagem de canis, orientações sobre vacinação de forma preventiva e uso de coleiras repelentes.

Os principais sintomas da leishmaniose nos cães são: lesões ao redor dos olhos, narinas e orelhas, aumento do abdômen, queda de pelos e o crescimento exagerado das unhas. Em humanos, além do aumento do abdômen e do emagrecimento, há febre intermitente e anemia. Diante de qualquer um desses sintomas, a pessoa deve procurar imediatamente uma das unidades de atenção básica do município.

O Centro de Zoonoses de Volta Redonda realiza o exame gratuitamente para animais suspeitos mediante agendamento pelo telefone (24) 3339-4555.