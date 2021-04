Mapa de risco de contaminação da covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 12:40 | Atualizado 03/04/2021 12:42

Volta Redonda - Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), na última sexta-feira, dia 1º, Volta Redonda passou para a fase de risco muito alto (roxo) para transmissão da covid-19. As informações apresentam uma visão geral da pandemia nos 92 municípios do RJ, seguindo os mesmos critérios de classificação já utilizados no mapa de risco do estado.

De acordo com a SES, “os dados detalhados estão à disposição das autoridades de saúde locais. No entanto, como sempre destacamos, a avaliação final da situação de cada localidade cabe às prefeituras e às secretarias municipais de saúde, considerando a sua capacidade de resposta a um possível quadro de agravamento da pandemia. É importante salientar que municípios de pequeno porte são mais impactados nos indicadores relativos por pequenas diferenças em números absolutos, ou seja, variar de um óbito para dois em uma semana impacta em um aumento de 100%, resultando em uma alta pontuação total. As taxas de ocupação utilizadas são as regionais, considerando a regulação única, pois esta representa melhor a situação local por não penalizar os municípios de pequeno porte”, diz o comunicado.

Publicidade

Ainda conforme, os dados da Secretaria Estadual de Saúde, de sexta-feira, dia 1º, o município de Volta Redonda tem 82% de ocupação dos leitos de UTI e os leitos de enfermaria estão com a taxa de ocupação em 105%.