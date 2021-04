Novo decreto com medidas de prevenção à covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 19:02

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda decidiu prorrogar até o próximo domingo, dia 11, as medidas restritivas em vigor contra a covid-19. O Decreto nº 16.629 foi divulgado no final da tarde desta segunda-feira, dia 05.

O horário de funcionamento do comércio será de segunda a sexta-feira das 10h às 17 horas, e aos sábados das 9h às 13 horas, exceto para supermercados, farmácias, drogarias, padarias e atividades essenciais, conforme o decreto do Governo federal.

Os shoppings poderão funcionar das 12h às 20h, proibidos de comercializar após as 17h, bebida alcoólica para consumação no espaço físico, de segunda a sexta-feira, e após as 16 horas nos sábados e domingos.

Já os bares, restaurantes, lojas de conveniência e similares também poderão funcionar das 10 às 17 horas e aos sábados e domingos de 12h às 16 horas. Após os horários estabelecidos, somente delivery ou drive-thru.

O documento também determina que as atividades em casas de shows e espetáculos, boates, casas de festas infantis, espaços de recreação e clubes sociais estão suspensas.

As academias e estabelecimentos de atividades físicas poderão funcionar com até 40% da capacidade de ocupação, com distanciamento de 1,5 metro dos usuários e agendamento prévio.

Sobre a educação, estão suspensas as aulas presenciais na rede de ensino público municipal, mantendo-se as aulas online através de plataforma disponibilizada pela Secretaria municipal de Educação. O decreto recomenda, que as escolas particulares realizem as atividades através de aula online, contudo poderão manter as aulas presencias, seguindo as regras dos protocolos previstos no plano de retomada.