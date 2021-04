Ação da PM recupera celulares roubados em Volta Redonda Divulgação/ PM

Publicado 07/04/2021 14:30 | Atualizado 07/04/2021 14:38

Volta Redonda - Agentes do 28º batalhão de Polícia Militar prenderam no final da noite de terça-feira, dia 06, quatro suspeitos por roubo de celulares, em Volta Redonda. A ação da PM aconteceu após informação do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda (Ciosp) de que ocupantes em um veículo VW Gol estariam roubando aparelhos celulares de transeuntes perto da rodoviária da cidade. E que posteriormente seguiram em direção ao bairro Retiro.

Segundo a PM, um cerco foi organizado e as equipes localizaram o veículo com as características na Avenida Beira Rio, sentido Barra Mansa. O carro foi interceptado na Avenida Presidente Kenedy, próximo ao Ginásio do bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Ainda de acordo com a polícia, sete aparelhos celulares foram encontrados no banco traseiro do carro e um dos ocupantes que estava com um revólver calibre 38 com numeração suprimida e com 06 munições intactas tentou esconder a arma embaixo do banco do carona, no momento da abordagem.

Os suspeitos, dois de 23 anos, outro, de 18 e um de 31, foram levados para a Delegacia da cidade, a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Eles foram autuados no Artigo 157 do Código Penal e permanecem presos.

Conforme as informações da PM, três vítimas, compareceram à delegacia, reconheceram os autores dos roubos e em seguida receberam de volta os respectivos aparelhos.