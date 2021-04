Três homens e um adolescente são presos em Volta Redonda suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 15:57

Volta Redonda - Policiais civis da Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, prenderam três homens e apreenderam um adolescente, suspeitos de tráfico de drogas. A ação aconteceu na quarta-feira, dia 07.

Segundo os agentes, os suspeitos foram localizados no bairro Santo Agostinho. Ainda de acordo com os policiais, no local foram apreendidos R$ 377 em dinheiro e também drogas, mas a quantidade não foi divulgada.