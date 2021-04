Secretaria de Infraestrutura de VR iniciou a construção de uma rede de drenagem de água pluvial na Estrada União Divulgação

Publicado 15/04/2021 12:14

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda iniciou a construção de uma rede de drenagem de água pluvial na Estrada União, no bairro Retiro. A obra tem como objetivo resolver um problema que chega a danificar o asfalto na via, como explicou a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama.

“Afeta quem mora ali próximo e os motoristas que utilizam a via. Vamos conseguir captar água de uma mina próxima à estrada e que acaba prejudicando o asfalto, para melhorar a drenagem do local”, disse.

No local são construídos 140 metros de rede de manilhas com 30cm de diâmetro, quatro caixas de captação e uma de inspeção. As equipes da SMI contam com o apoio de uma retroescavadeira e um caminhão.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente uma semana. Desde o início do ano, a secretaria de Infraestrutura já construiu mais de 500 metros de rede de drenagem em vias da cidade.