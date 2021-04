OAB-VR cria comissão para atender alunos do curso de direito Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 12:38

Volta Redonda - Estudantes do curso de direito passam a ter maior contato com o dia a dia da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Volta Redonda, através da Comissão Especial de Assuntos Acadêmicos, criada pelo presidente da entidade, o advogado Rodrygo Monteiro.

Segundo Rodrygo Monteiro, uma das principais metas da nova comissão junto com a OAB, será criar um balcão de estágio e empregos para alunos e advogados recém formados.

Publicidade

“É um projeto antigo que agora se torna realidade. O contato com a Ordem dos Advogados do Brasil é fundamental para que os alunos tenham referência sobre a relevância da advocacia na defesa dos direitos e garantias dos cidadãos. Para isso, temos uma lista com muito trabalho pela frente, com a realização de palestras, cursos para aperfeiçoamento profissional, entre outras ações”, ressaltou o presidente da OAB, lembrando que a entidade passa a ofertar ainda, aos alunos, um espaço e estrutura bem equipada, para que os estudantes possam sanar dúvidas.

A aluna do curso de direito da UFF (Universidade Federal Fluminense), Natalia Fonseca, foi empossada como presidente da comissão. O evento aconteceu na sede da OAB, no Aterrado, e contou com participação de alunos do UniFoa (Centro Universitário de Volta Redonda) , UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) e UFF (Universidade Federal Fluminense).

Publicidade

A presidente da comissão considerou o anúncio da criação de um cadastro para estágios e empregos como uma das prioridades da entidade.

“Na nossa cidade, as informações sobre mercado de trabalho e, principalmente, estágios, ficam muito soltas e temos dificuldades de acesso a esses dados”, disse Natalia Fonseca.

Publicidade

O presidente da OAB-VR reforçou dizendo que os cadastros poderão ficar disponíveis, inclusive, em sites de entidades empresariais e de prestação de serviços, entre outras, como a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), por exemplo.

Durante a entrega de carteira da OAB para duas novas advogadas, o presidente da OAB Jovem, o advogado Thalles de Medeiros Santos, anunciou outra conquista da entidade para Volta Redonda: maior agilidade na entrega de carteiras da OAB para novos advogados.

Publicidade

"Estamos cada vez mais conseguindo entregar as carteiras da Ordem mais rápido, pois antes esse processo levava até mesmo 60 dias para ser concluído", anunciou, considerando a criação da Comissão Especial de Assuntos Acadêmicos um "grande passo para que os alunos entrem no mercado mais seguro e tranquilo no seu ofício, no seu cotidiano", falou.

A OAB conta atualmente com mais de 42 comissões, entre elas, a Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas; Comissão da Previdência Social e Comissão de Relações Institucionais, todas atuando em sintonia com advogados e comunidade.