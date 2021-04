Voltaço é derrotado pelo Flamengo no Maracanã André Moreira/VRFC

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 22:16 | Atualizado 24/04/2021 22:24

Volta Redonda - O Voltaço buscou o empate até o final, mas acabou derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo no Maracanã, neste sábado, dia 24. Bruno Barra marcou o gol do Esquadrão de Aço, ainda no primeiro tempo da partida.

Com o resultado, o Volta Redonda aguarda o final da rodada para conhecer o seu adversário na semifinal do Campeonato Carioca.

O jogo

O começo de jogo foi truncado e de poucas chances de gol. O Volta Redonda chegou com perigo aos 18 minutos. Após boa triangulação no ataque, João Carlos rolou para Luciano Naninho, que finalizou para boa defesa de Diego Alves.

A resposta dos donos da casa veio com Gabi, que bateu cruzado e a bola saiu à esquerda do gol.

O primeiro tempo ganhou em emoção nos minutos finais. Michael abriu o placar para o Flamengo aos 43 minutos. Entretanto, a vantagem não durou muito tempo. Aos 45 minutos, Bruno Barra aproveitou cruzamento na área e empatou para o Volta Redonda.

Na volta do intervalo o Flamengo assustou logo no início, mas o chute de Gabi parou em grande defesa de Andrey Ventura. No lance seguinte, uma atrapalhada do árbitro impediu um ataque promissor do Voltaço. Emerson Jr. sofreu a falta, mas a bola sobrou para Bruno Barra, que lançou Alef Manga em velocidade. O camisa 11 ia sair sozinho na cara do goleiro adversário, mas o juiz marcou a falta.

Aos 17 minutos, o Flamengo voltou a ficar na frente do placar com o gol de Vitinho. Com a desvantagem, o Volta Redonda se lançou em busca do empate e assustou com João Carlos, em um chute cruzado que passou perto da trave. Mas, apesar da pressão tricolor no final, o empate não aconteceu.