Volta Redonda - Uma reunião para conversar sobre a implantação de um Posto de Policiamento Ambiental em Volta Redonda foi realizada na última sexta-feira, dia 23. Na ocasião, o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, recebeu o deputado federal Antônio Furtado e representantes da Polícia Militar (PM).

Esta é a segunda reunião sobre o assunto, a primeira, na última semana, contou com a presença do comandante do Batalhão de Polícia Ambiental, Marcelo Teixeira, e do tenente coronel José Ramos. Desta vez, o grupo, que incluía funcionários do setor de engenharia da PM, visitou o Zoológico Municipal, que deve abrigar a unidade.

“A vinda do Posto da Polícia Ambiental para Volta Redonda significa um avanço e, principalmente, um aporte ao trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e da Guarda Ambiental”, afirmou o coordenador do Zoológico Municipal, Jadiel Teixeira.

Ainda segundo o coordenador do Zoo-VR, a Polícia Ambiental é responsável, por exemplo, pela fiscalização de propriedade e apreensão de animais silvestres; de movimentação irregular de terra; de queimadas; pelo combate à caça de animais.

Durante o encontro, o prefeito Neto, lembrou que na região, existe apenas um Posto de Polícia Ambiental na Serra da Concórdia, em Valença, e a implantação de uma nova unidade vai agilizar a fiscalização e ainda permitir ações preventivas aos crimes ambientais. “Vamos fazer o possível para trazer a Polícia Ambiental para Volta Redonda”, disse.