Publicado 26/04/2021 10:10

Volta Redonda - O Voltaço já conheceu o seu adversário na semifinal do Campeonato Carioca 2021. Pela frente, o Esquadrão de Aço terá novamente o Flamengo, com o Rubro-Negro tendo a vantagem de dois resultados iguais.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) ainda não divulgou as datas e locais dos confrontos, que deverão ocorrer nos dois próximos finais de semana, com o primeiro jogo sendo com mando do Voltaço.

Com a 4° colocação na classificação geral do Campeonato Carioca, além da vaga na semifinal do Estadual, o Volta Redonda garantiu a vaga na Copa do Brasil de 2022. O técnico, Neto Colucci, comentou sobre o desempenho do time no Campeonato Carioca.

“Estou muito orgulhoso da minha equipe, do grande Campeonato Carioca que estamos fazendo, da maneira que estamos competindo, até nesta partida contra o Flamengo, que, mesmo enfrentando uma grande equipe, brigamos pela posse de bola e procuramos jogar o nosso jogo. A equipe vem evoluindo muito nestes quatro meses de trabalho na minha mão, isso sem contar a Série C do ano passado porque foram muitas mudanças. Agora é seguir focados, fortes, para manter este nível de futebol, duelar novamente contra o Flamengo e brigar até o final pela vaga na decisão”, disse.

O técnico também analisou a derrota do Volta Redonda para o Flamengo na última rodada da Taça Guanabara.

“Pelo o que conhecemos do Flamengo, da qualidade, do entrosamento, troca de passes rápida, isso acelera o jogo e dificulta muito o adversário. Competimos pela bola o tempo todo, mas nos descuidamos ali em dois momentos que eles aproveitaram os nossos erros, a nossa linha defensiva desequilibrada e fizeram os gols. Também tentamos jogar, buscar o ataque, jogadas agudas, o que é importante. Saímos de campo com aquele gosto amargo de deixar de conquistar um título, mas com a consciência de que não foi hoje, mas sim em algumas partidas que deixamos de vencer durante a competição”, afirmou.