Publicado 02/05/2021 10:40

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda abriu cadastro para Terapia Comunitária Integrativa online. A iniciativa tem o objetivo de oferecer um espaço de acolhimento para promoção da saúde mental em tempos de pandemia, e principalmente, às famílias vítimas da covid-19.

Os interessados devem se inscrever no site da prefeitura: https://new.voltaredonda.rj.gov.br , na aba “Coronavírus – Informações e Vacinação”, preenchendo todos os dados do cadastro.

Segundo a SMS, as atividades vão acontecer durante a semana, os interessados poderão escolher o dia e horário. A Terapia será realizada diariamente por terapeutas comunitários formados pela Abratecom (Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa).

Uma das idealizadoras do projeto na cidade é a médica de família da Secretaria Municipal de Saúde, Silvia Mello dos Santos. A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) é uma metodologia que tem o objetivo de promover saúde com a construção de vínculos solidários, valorização das experiências de vida dos participantes, resgate da identidade, restauração da autoestima e da confiança em si.

“Precisamos trabalhar o lado oculto dessa pandemia, o impacto da doença na saúde mental das pessoas. Fomos obrigados a uma nova vida, com restrições, isolamento e regras de distanciamento. Além disso, muitas perdas de familiares e conhecidos, um luto que ninguém esperava passar. Para dar conta deste cenário, a Secretaria Municipal de Saúde, através do departamento de Atenção Primária, resgata a Terapia Comunitária Integrativa. Agora na modalidade online estará aberta a qualquer pessoa, um espaço inclusivo de cuidado abrangente reconhecido hoje em vários países do mundo, disponível para a nossa população”, explicou.