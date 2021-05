Vacinação contra covid-19 em Volta Redonda Divulgação

02/05/2021

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda recebeu novas doses de vacinas contra a covid-19, entregues pelo Governo Federal, neste domingo, dia 02. As vacinas são disponibilizadas de forma gradativa pelo Ministério da Saúde, em função da escassez de doses.

A remessa entregue da vacina AstraZeneca (Oxford) é de 9.090 doses. Com isso, a SMS, informou que a programação marcada para esta segunda-feira, dia 03, está mantida e a vacinação com a AstraZeneca será ampliada durante a semana.

Já o novo lote da vacina CoronaVac foi de 850 doses. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que este número ainda é insuficiente para atender a demanda de pessoas que aguardam a segunda dose. Com esta nova remessa da CoronaVac, a Secretaria Municipal de Saúde fará o atendimento nesta segunda-feira, dia 03, dos idosos acima de 73 anos, em atraso com a segunda dose há mais de 28 dias. Haverá dois pontos de vacinação na UBSF Santo Agostinho e UBSF Conforto, o horário de aplicação é a partir de 8h30, até quando durar o estoque.



A expectativa do Ministério da Saúde é que a vacinação com CoronaVac seja regularizada ao longo do mês de maio. No entanto, o Instituto Butantan já reforçou que não há risco de que a validade da primeira dose seja perdida pelo atraso.



Confira a programação:



Nesta segunda-feira, dia 03, a vacinação será para pessoas com 62 anos (completos) nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF), exceto dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Volta Grande e Vila Mury. O horário de vacinação é das 08h às 16h. As pessoas dessa faixa etária devem apresentar no ato da vacinação um documento de identidade, ou cartão do SUS, e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente.



Idosos acima de 62 anos, que ainda não tenham se vacinado, devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima e fazer a vacinação.



Segunda dose AstraZeneca



Nesta segunda-feira, dia 03, as segundas doses da vacina AstraZeneca (Oxford) estão disponíveis para os vacinados com a primeira dose até 08/02/2021, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, exceto nos polos de atendimento à covid-19 dos bairros: 249, São João, Siderlândia, Volta Grande e Vila Mury.



Para as segundas doses as pessoas devem apresentar o cartão de vacinação covid-19 e um documento de identidade ou o cartão do SUS.

Pessoas com comorbidades



A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que as pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas com 45 dias e lactantes inscritas no cadastro de vacinação para covid-19 começarão a ser convocadas para a vacinação. Após fazer o cadastramento, é necessário aguardar o contato da equipe da Saúde feito por telefone ou e-mail, que foram previamente disponibilizados no cadastramento.



A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que as pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas com 45 dias e lactantes inscritas no cadastro de vacinação para covid-19 começarão a ser convocadas para a vacinação. Após fazer o cadastramento, é necessário aguardar o contato da equipe da Saúde feito por telefone ou e-mail, que foram previamente disponibilizados no cadastramento.

As pessoas com comorbidades e outras doenças graves elencadas no grupo prioritário de vacinação pelo Ministério da Saúde devem se cadastrar no site da Prefeitura de Volta Redonda: www.voltaredonda.rj.gov.br na aba "Coronavírus – Informações e Vacinação" ou pelo link: https://bityli.com/0L6ot

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, ressaltou que a realização do cadastro serve para organização do esquema vacinal nos próximos meses, e não quer dizer que a pessoa que se submeter ao cadastro receberá o imunizante assim que se inscrever.



“O cadastro não significa que a pessoa que o fizer vai ser vacinada imediatamente. As pessoas que se inscreverem serão contactadas conforme a vacina for chegando. A convocação para a vacina poderá ser feita individualmente ou pelos canais de comunicação da Prefeitura. É muito importante que o telefone de contato seja preenchido corretamente, para que as pessoas sejam contactadas, aos poucos, conforme a vacinação for avançando”, explicou Vasconcellos.