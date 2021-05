Estudantes realizam projeto ICT em Ação Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 08:00

Volta Redonda - Estudantes do Colégio ICT (Instituto de Cultura e Técnica) em Volta Redonda realizam uma campanha para arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza para doação.

Os materiais arrecadados através do 'Projeto ICT em Ação' serão doados para dois Institutos de Longa Permanência de Idoso (ILPI’s): o Lar dos Velhinhos que fica no bairro Monte Castelo em Volta Redonda e o Recanto dos Velhinhos Francisco Gonçalves Barbosa, em Pinheiral.

“Atualmente estes institutos abrigam cerca de 40 idosos, e para melhor atenderem às necessidades dos mesmos, precisamos do maior número de doações possível”, disse uma das alunas.

Os seguintes alimentos podem ser doados: açúcar, pó de café, amido de milho, proteína, suco, óleo, fubá, arroz, margarina/manteiga, adoçante líquido, caixa de leite integral, feijão, biscoito doce sem recheio, molho/ extrato de tomate, cebola/ alho, frutas, legumes, desinfetante, sabão, cloro, lava roupas, papel higiênico, amaciante e limpador multiuso.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, nos seguintes locais: Colégio ICT, na Rua Alberto Cunha Rodrigues, 39, no Jardim Amália, das 08h às 17h; Luiz Intermediações, Rodovia Lúcio Meira, 9.303, na Água Limpa, das 10h às 19h; Marmoaria Unipedras, na Avenida Paulo de Frontin, 1.043, no Aterrado, das 10h às 17h; Lanchonete Souza, na Rua Jaime Martins, 823, no Santo Agostinho, das 9h às 18h e Papatto, Rua Dr. Mario Ramos, 63, no Centro de Barra Mansa, das 10h às 18h.