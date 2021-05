Volta Redonda continua a vacinação contra covid-19 nesta sexta-feira, dia 07 Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 20:38

Volta Redonda - A vacinação contra covid-19 continua nesta sexta-feira, dia 07, em Volta Redonda. Segundo a programação divulgada pela prefeitura, a aplicação acontecerá a partir das 8h até as 16h, em todas as unidades de saúde, exceto dos bairros: Siderlândia, 249, São João, Vila Mury e Volta Grande.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressalta que todos devem apresentar no ato da vacinação um documento de identidade, cartão do SUS, e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente. Para as pessoas com comorbidades é necessário comprovar com documento ou receita de pelo menos um ano.

Confira a programação:



A primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford será oferecida para:



- pessoas 60 anos ou acima

- gestantes

- puérperas até 45 dias após o parto

- lactantes com comprovação até o sexto mês de vida do bebê

- profissionais de saúde

- profissionais de forças de segurança e salvamento

- síndrome de Down de 18 a 59 anos

- transtornos do Espectro Autista de 18 a 59 anos

- pessoas com deficiência intelectual grave de 18 a 49 anos

Também poderão ser vacinadas as pessoas de 18 a 59 anos que tenham as seguintes comorbidades:



- anemia falciforme

- neoplasias em quimio e/ou radioterapia

- doentes renais em programa de terapia renal substitutiva

- transplantados de órgãos sólidos.

- outras comorbidades, conforme critério do Ministério da Saúde, de 56 a 59 anos

Ainda de acordo com SMS, também nesta sexta-feira, a segunda dose da AstraZeneca estará disponível para quem recebeu a primeira dose até o dia 12 de fevereiro. O governo municipal informou que o estoque da CoronaVac está zerado em Volta Redonda.