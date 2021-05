Prefeitura divulga dados sobre o coronavírus em Volta Redonda Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 22:51

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda atualizou nesta quinta-feira, dia 06, os dados sobre o coronavírus. De acordo com as informações, não houve registro de morte nas últimas 24 horas e a cidade permanece com 777 óbitos.

Ainda segundo o boletim epidemiológico, 72% de leitos clínicos e 86% de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da rede pública estão ocupados por pacientes com covid . Já na rede particular, a taxa de ocupação é a seguinte: 39% de leitos clínicos e 61% de UTI.

Na cidade, os casos confirmados são 26.898 e os notificados como suspeitos são 68.469.

Sobre a vacinação o governo municipal informou que 87.799 doses já foram aplicadas. 64.492 da primeira dose e 23.307 da segunda dose.