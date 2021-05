Material apreendido na tarde desta quarta-feira, dia 12, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:36

Volta Redonda - A Polícia Militar apreendeu 36 pinos de cocaína e nove trouxinhas de maconha na tarde desta quarta-feira, dia 12, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Além dos entorpecentes, também foi apreendida uma moto sem placa e com chassi adulterado.

Segundo a PM, os agentes do 28º Batalhão estavam em uma ocorrência na delegacia quando foram informados de que homens que praticavam roubos na área da Cia, estariam no Ingá I, no bairro Santa Cruz.

Publicidade

Moto sem placa e com chassi adulterado apreendida durante ação da PM Divulgação/ PM

Os policiais seguiram até o local e quando os suspeitos perceberam a aproximação da polícia fugiram. Ainda de acordo com a PM, durante a fuga, o piloto da motocicleta caiu do veículo e conseguiu fugir a pé. Ninguém foi preso e o material foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.