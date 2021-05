Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP, onde o crime foi registrado Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 12:52

Volta Redonda- O sindicalista e ex- candidato a vereador em Volta Redonda, Siderlei de Araújo Arcanjo, mais conhecido como Dibruço, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, dia 13. O assassinato aconteceu quando ele saía de sua residência, no Bairro 249, em Volta Redonda.

Dibruço era formado em Direito e foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda. De acordo com as primeiras informações, o assassino teria fugido em um corsa prata.

O crime foi registrado na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP