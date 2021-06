Professora da Smel destaca benefícios da prática do yoga - Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 08:19

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 21 de junho é comemorado o Dia Internacional do Yoga. Em Volta Redonda, a Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) oferece gratuitamente aulas da modalidade na Estação Cidadania, no bairro Vila Rica/Tiradentes.

A professora Ayla Moreira Campos destacou os benefícios da prática milenar de exercícios físicos e mentais que traz benefícios à saúde, interligando corpo e mente.

“O yoga trabalha tanto com a parte física do corpo quanto mental e emocional. O foco na respiração ajuda a acalmar a mente e, com a prática, pode trazer o controle mental. A prática como um todo ajuda no equilíbrio, na flexibilidade, no relaxamento, diminui a ansiedade, melhora o humor e o sono”, enumerou Ayla.

Ainda segundo a professora, as vagas para a atividade estão preenchidas. Atualmente são 35 alunos e outros 45 estão em uma lista de espera. Na Estação Cidadania, os alunos praticam o ‘Hatha Yoga’, sendo uma das técnicas da prática, dando ênfase na postura, respiração e meditação.

“Na Estação Cidadania temos uma prática de meditação e duas aulas de yoga com posturas. Na prática de meditação, começamos com uns minutinhos em silêncio, depois repetimos o mantra Om, fazemos alguns alongamentos, depois um pranayama (exercício de respiração) e a meditação. Nas aulas também repetimos o mantra, fazemos mais alongamentos. Ficamos a maior parte da aula fazendo as posturas do yoga, como as de equilíbrio e torções. Depois praticamos mais rapidamente um pranayama, meditação e terminamos a aula com o shavasana, o relaxamento final”, detalhou.

Segundo Ayla, qualquer pessoa pode fazer as aulas de yoga, incluindo gestantes, idosos e pessoas com deficiência.

“Qualquer pessoa pode fazer yoga, justamente por ela não ser focada somente na prática física. Às vezes, ajustes são necessários, mas os instrutores devem saber adaptar os exercícios de acordo com as necessidades ou possibilidades de cada aluno. Todos podem ter benefícios com a prática”, garantiu.

As aulas de yoga na Estação Cidadania acontecem às quartas-feiras pela manhã. De 7h às 8h: meditação e pranayama; de 8h às 9h30: aula de yoga e de 9h30 às 11h: aula de yoga.