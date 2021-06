Vacinação contra covid-19 segue nesta terça-feira, dia 29, em Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 09:45 | Atualizado 29/06/2021 09:46

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou que a imunização contra covid-19 continua nesta terça-feira, dia 29, nas Unidades de Saúde, exceto dos bairros Siderlândia, 249, São João, Vila Mury e Volta Grande.



Segundo a SMS, o horário de vacinação será das 09h às 16h e serão aplicadas primeiras e segundas doses. Os documentos necessários são: identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.



1ª dose

-pessoas com 50 anos e mais

-gestantes, puérperas e lactantes (Importante que estejam acompanhadas dos filhos/as em aleitamento para atualização da caderneta vacinal das crianças)



2ª dose AstraZeneca - Vacinados com a 1ª dose até 05/04/2021.

2ª dose CoronaVac - Vacinados com a 1ª dose até 08/06/2021.