Material apreendido no bairro Vila Brasília em VR - Divulgação/ PM

Material apreendido no bairro Vila Brasília em VRDivulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:03

Volta Redonda - Uma ação dos agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de uma menor no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. A ocorrência aconteceu no domingo, dia 27, em frente a quadra do bairro, durante um patrulhamento para verificar uma denúncia de aglomeração e suspeitos armados em um veículo.

Segundo a PM, 4 pessoas foram abordadas no carro, sendo 2 homens, uma mulher, e também uma menor de 15 anos. Os homens foram revistados e as mulheres demonstraram nervosismo o que chamou a atenção dos policiais. Os agentes requisitaram apoio de uma equipe composta de policial feminina.

Publicidade

Em revista pessoal, a policial localizou com a menor, uma pistola com 13 munições e com a outra mulher estava um aparelho celular. O homem, de 27 anos que conduzia o veículo foi autuado e preso por porte de arma, artigo 16 da lei 10.826/03 e corrupção de menor artigo 244B do ECA.

A menor foi autuada e apreendida no fato análogo ao artigo 16 da lei 10.826/03 e sua mãe foi chamada para acompanhar a ocorrência.

Publicidade

Ao todo foram apreendidos na ação: 01 pistola cal. 38, 01 carregador com 13 munições intactas cal. 38, 04 aparelhos celulares, R$ 911,00 em espécie e 01 veículo (Tracker / Chevrolet). O caso foi registrado na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, para onde os suspeitos e o material foram levados.