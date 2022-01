Aplicação da 1ª dose acontece em dois locais: Colégio Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, e João XXIII, no Retiro - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/01/2022 18:26 | Atualizado 17/01/2022 18:31

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 17, Volta Redonda iniciou a aplicação da vacina contra a covid-19 para crianças de 05 a 11 anos de idade com comorbidades ou deficiência. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), neste primeiro dia, 260 doses pediátricas da Pfizer foram aplicadas.

A programação segue nesta terça-feira, dia 18, das 09h às 16h, em duas unidades escolares: Colégio Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, e João XXIII, no Retiro.

No ato da vacinação, as crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. Os documentos necessários são: caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS da criança. Além do laudo ou receita médica que comprove a comorbidade ou deficiência.

O Ministério da Saúde recomenda que a segunda dose seja ministrada no intervalo de até oito semanas.